Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor
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Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor

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Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ücretli tetikçi" diyerek tepki gösterdiği gazetecilerden Sevilay Yılman telefonlarının susmadığını belirterek "Bir tweetiniz yüzünden insanları böyle korku sarması gerçekten anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullandı. Yılman, "İktidara da muhalefete de gerektiğinde eleştirel yaklaşımı olan; iktidara ya da muhalefete kategorik yandaş ya da kategorik karşıt bir gazeteci değilim. Ya birileri yanlış bilgi vermiş ya siz isimleri karıştırdınız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Twitter hesabından yaptığı açıklama ile aralarında Sevilay Yılman'ın da olduğu birçok gazeteciye tepki gösterdi.

Bahçeli; Necdet Saraç, Şaban Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı, Orhan Bursalı ve Sevilay Yılman'ın isimlerini sayarak "Farklı televizyon ekranlarda CHP'nin hem sözcülüğünü hem seçim kulisi yapan ücretli tetikçilere üzülüyorum, durmadan yırtınıp kendilerini paralıyorlar" dedi.

Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor
Gazeteci Sevilay Yılman.

"BELKİ DE SİZ İSİMLERİ KARIŞTIRDINIZ"

Bahçeli'nin tepki gösterdiği gazeteciler arasında yer alan Sevilay Yılman, Twitter hesabından MHP liderinin sözlerine yanıt verdi.

İşte Yılman'ın paylaşımları;

"Sayın Devlet Bahçeli, şahsımı hedef gösterdiğiniz bu tweet dolayısıyla telefonum susmuyor. Ailem başta olmak üzere eş dost arayıp; 'Dikkat et çünkü artık her an başına bir şey gelebilir' diyor. Bir tweetiniz yüzünden insanları böyle korku sarması gerçekten anlaşılır gibi değil. Bir de çok tuhaf ama ne ekranda ne de yazımda 'erken seçim olacak' gibi bir ifadem asla olmadı. Tersini savundum hep! Çünkü yeni sistemde bunun kararının da Cumhurbaşkanı kararnamesi veya meclisin 4'te 3 çoğunluğu ile mümkün olduğunu iyi bilen bir gazeteciyim! Ayrıca beni takip edenler kabul edeceklerdir: İktidara da muhalefete de gerektiğinde eleştirel yaklaşımı olan; iktidara ya da muhalefete kategorik yandaş ya da kategorik karşıt bir gazeteci değilim. Ya birileri yanlış bilgi vermiş benimle ilgili ya da siz isimleri karıştırdınız!"

Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor

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