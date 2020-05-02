Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
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Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi

Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
02.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:57

MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim ve darbe söylentileriyle ilgili "Türk milleti zalim ve demokrasi muhaliflerine asla müsaade etmeyecek, zamanında yapılacak seçimlerde bu çürükleri sandığın dibine gönderecektir. Milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, "bir şekilde" sözüyle ateşle oynamaktadır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli mesajında, "Küresel salgın döneminde, milli şuurun muhkem ve muteber bir uyanışı olan 3 Mayıs 1944 Milliyetçiler Günü'nü idrak ediyoruz. Merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın ifadesiyle söylersek, 3 Mayıs 1944 Türkçülerin ızdırabı ile yoğrulmuş bir dönüm günüdür. Hangi zaviyeden tahlil ve tetkik edersek edelim, kozmopolitlik yanlış bir görüş mahsulü, yozlaşmış bir anlayış mecmudur. Komünizm ile kozmopolitizm aynı madalyonun birbirini tamamlayan iki ayrı yüzü gibidir" sözlerine yer verdi.

MİLLİYETÇİLİĞE KARŞI GÖSTERİLEN HUSUMET

Bahçeli her milli devletin, tahkim ve temin ettiği adalet ve ahlak düzeni sayesinde medeniyet mektebi, mensubiyet ve meftuniyet merkezi olduğunu belirterek, " Milliyetçilik ise bu mektebin biteviye iradi güvencesi, bahse konu merkezin bilenmiş ve billurlaşmış fikri gücüdür. Milliyetçiliğe karşı gösterilen husumet aleni itiraf edilmese de aynısıyla millet ve milliyet hislerine duyulan hazımsızlıkla ilgili ve ilişkilidir. Millet dediğimiz beşeri cevher, uzun tarihi olan mücadelelerin, müşterek fedakârlıkların, müstesna sadakat duygularının parlak bir sonucudur. Hem milletin hem de milliyetin dayanağı kahramanlıklarla dolu tarihi olduğu kadar acılarla pekişmiş tecrübeleridir. 3 Mayıs 1944'ün kahraman simaları bu gerçekleri özümsemiş, sivil, demokratik ve meşru bir direniş ruhuyla dönemin devlet ve siyaset zihniyetine haklı itirazlarını seslendirmişlerdir. Bunu yaparken korkuya teslim olmamışlardır. İnanç ve iddialarından taviz vermemişlerdir. Akıbet mahkûmiyet de olsa duruşlarından, gelecek hayal ve hedeflerinden geri düşmemişlerdir" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ İRADEYİ YOK SAYAN İŞBİRLİKÇİ ÇEVRELER"

Bahçeli mesajında milliyetçiliğin demokrasiyle özdeşliğinin ve derin izlerinin olduğunu belirterek, "Tam bağımsızlık ve hürriyetle birlikteliğinin kanıt ve kararlarını hiç kuşku yok ki 1940'lı yılların hüzün dolu sayfalarında görmek mümkündür. Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir. Müstebit kafalar, millete tepeden bakan anti demokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, "bir şekilde" sözüyle ateşle oynamaktadır. Bu şuursuzların dünü karışık, bugünü zifiri karanlıktır. Türk milleti bu zalim ve demokrasi muhaliflerine asla müsaade etmeyecek, zamanında yapılacak seçimlerde bu çürükleri sandığın dibine gönderecektir. Türk milliyetçiliği geçmişte nasıl haksızlığa ve hıyanete direnmişse, günümüz de aynısını şevkle, heyecanla, imanla ifa etmektedir. Kaldı ki 3 Mayıs Milliyetçiler Günü; haksızlığa, mahrumiyete, eziyete, işkenceye, işbirlikçiliğe sabır, salabet, sağduyu, inanç, akıl ve azimle meydan okumanın ifade ve ilan kudretidir. Ve de her zaman saygıyla yâd edilecek, Türkçü/Turancı milliyetçi gönüllerde onurla yaşayıp yaşatılacaktır" cümlelerini kaydetti.

Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi

Politika Manşet

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