Devlet Bahçeli'den MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemde yapılan anketlere sert tepki göstererek "MHP'yi küçümseyip oy oranlarının düştüğünü söyleyenlere hanyayı da Konya'yı da gösterelim" dedi. Metropoll Araştırma'nın dün sonuçlarını açıkladığı seçim anketinde katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde oy verdiğiniz partiye mi, yoksa başka bir partiye mi oy verirsiniz?" sorusu yöneltilmiş ve seçmenini en çok kaybeden partinin MHP olduğu belirtilmişti.

Türkiye erken seçim iddialarını konuşurken, anket firmaları da olası bir seçimle ilgili neredeyse her gün yeni bir sonuç açıklıyor. Katılımcılarına "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde oy verdiğiniz partiye mi, yoksa başka bir partiye mi oy verirsiniz?" sorusunu yönelten ve sonuçlarını dün kamuoyuyla paylaşan Metropoll Araştırma'nın MHP ile ilgili neticeleri ise büyük ses getirmişti.

EN ÇOK OY KAYBEDEN PARTİNİN MHP OLDUĞU İFADE EDİLMİŞTİ

Araştırma şirketinin düzenlediği ankete katılanların yüzde 69'u daha önce oy verdiği partiye oy vereceğini, yüzde 16'sı ise başka bir partiye oy vereceğini söylerken, ankette seçmenini en çok kaybeden partinin ise MHP olduğu ifade edilmişti.

"OY ORANLARIMIZIN DÜŞTÜĞÜNÜSÖYLEYENLERE HANYAYI DA KONYA'YI DA GÖSTERELİM"

Bugün yapılan grup toplantısında son dönem anket sonuçlarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yaygara koparanları muhatap dahi almayın. MHP'yi küçümseyip oy oranlarının düştüğünü söyleyenlere hanyayı da Konya'yı da gösterelim" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLER 2023 YILININ HAZİRAN AYINDA YAPILACAKTIR"

Muhalefetin erken seçim çağrılarına da yanıt veren Bahçeli, "Siyasette ara olmadığını sizler gayet iyi bilmektesiniz. Hepinizden beklentim seçim bölgelerinde her insanımıza ulaşmanızdır. Her eli tutunuz, her haneye giriniz. Bahane istemiyorum, yılgınlık istemiyorum. Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır"