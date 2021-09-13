Develili esnaf yılın ahisi seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında Kayseri'de düzenlenen programda Develili esnaflardan Ali Yüksel'e yılın ahisi ödülü verildi. 'Kayseri'nin Çırağı' belgesini ise Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın elinden İbrahim Gazi Büyüksungur" aldı.

Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik Teşkilatı; Türk insanının mesleğini, sanatını, mertlik ve dayanışma ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlediğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Temeli kardeşliğe, cömertliğe, fedakarlığa, ahlaka, bilime ve sanata dayanan ahilerimizin 'Ahilik Haftası' hayırlara vesile olsun. Ahi ahlakının ilçemizde ve Kayserimizde en güzel şekilde yaşatarak yılın ahisi seçilen hemşerimiz, ağabeyimiz Ali Yüksel'i de tebrik ediyor, hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum" dedi. - KAYSERİ