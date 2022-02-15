Develi zabıtasından KDV denetimi

Develi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki marketlerde KDV indirim oranı denetimi gerçekleştirildi.

Türkiye ekonomi modeli yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda ürünlerinde KDV indirimine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşların son dönemde fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine Develi Belediyesi olarak denetimler yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Devletimizin büyük bir azim ve kararlılıkla uyguladığı politikalar sonrasında temel gıda ürünlerindeki KDV oranın fiyatlara çok hızlı ve etkin bir şekilde güncellenmesi için zabıta ekiplerimiz tarafından denetimler gerçekleştiriyoruz. Yeni uygulanan ekonomik modele tam destek vermekle birlikte marketlerdeki fiyatlarda KDV indirimini fiyatlara yansıtarak bu sürece olumlu yönde katkı sağlamalarını önemli istirham ediyoruz. Hukukun gücüyle değil ahlak ilkeleriyle hareket eden her kim olursa her zaman kazanacak, milletimizin gönlündeki sevgisi ebedi olacaktır. Develimiz esnafından da bu hususta daha duyarlı davranmalarını önemle istirham ediyor, kendilerine güveniyoruz" dedi. - KAYSERİ