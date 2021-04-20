Develi'de zabıta ekiplerinden fırınlara maske ve hijyen denetimi
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Develi'de zabıta ekiplerinden fırınlara maske ve hijyen denetimi

Develi'de zabıta ekiplerinden fırınlara maske ve hijyen denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Develi Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan dolayısıyla fırınlardaki denetimlerini artırdı.

Develi Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan dolayısıyla fırınlardaki denetimlerini artırdı. Covid 19 salgını nedeniyle maske ve hijyen kontrollerinde bulunan ekipler ayrıca gramaj kontrollerinde de bulundu.

Ramazan Ayı dolayısıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Hemşerilerimizin her gün tercih ettikleri fırınlarımızda Covid 19 salgını ile ilgili sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz denetimlerine devam edecekler. Fırın esnafımızın da göstermiş oldukları hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyor, mübarek Ramazan Ayının başta Covid 19 musibeti olmak üzere her türlü maddi manevi kirlerden arınmamıza vesile olmasını dilerim" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Develi'de zabıta ekiplerinden fırınlara maske ve hijyen denetimi
Develi'de zabıta ekiplerinden fırınlara maske ve hijyen denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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