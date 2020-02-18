Develi'de Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
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Develi'de Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Develi'de mahallelere yapılacak hizmetlerin görüşülmesi için, Şubat ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi.

18.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:27
Develi'de Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

'de mahallelere yapılacak hizmetlerin görüşülmesi için, Şubat ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi.


İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası konferans salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarlar Develi Kaymakamı , Develi Belediye Başkanı ve Develi'deki diğer kurum amirleriyle bir araya gelerek, muhtarların mahalleleri hakkındaki talepleri doğrultusunda Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi.


Mahallelere yapılacak hizmetler hakkında ve kış çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Mehmet Cabbar, daha sonra muhtarların taleplerini dinleyerek sorularını tek tek cevaplandırdı. Muhtarların diğer resmi kurumlara olan taleplerinin gündeme getirilip çözümler üretildiği toplantı sonunda Kaymakam Duru ve Başkan Mehmet Cabbar katılımlarından dolayı kurum amirlerine ve muhtarlara teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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