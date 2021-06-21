Develi'de Mayıs ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Develi'de Mayıs ayı muhtarlar toplantısı Kaymakam Murat Duru başkanlığında yapıldı.

Develi'de Mayıs ayı muhtarlar toplantısı Kaymakam Murat Duru başkanlığında yapıldı.

İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Kaymakamı Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Develi Kaymakamı Murat Duru açıklamasında; "Develimizin 77 mahallesinin hem genel hem de özel sorunlarını görüşüp çözüm üretmek amacıyla Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar, bütün daire amirlerimizle ve muhtarlarımızla beraber Koranavürüs (Covid-19) tedbirlerine uyarak Mayıs ayı toplantımızı gerçekleştirdik. Muhtarlarımızla bu ayki toplantımızda da öncelikle ülkemizin ve dünyanın en güncel sorunu olan Koranavirüse karşı tedbirlerimizi ve bu virüsle hep beraber mücadele yol ve yönetimleri tekraren değerlendirdik. Daha sonra mahallelerimizin sorunlarının çözümüyle ilgili çok faydalı kararların yanında ayrıca huzurlu ve yaşanabilir bir ilçe olan, sosyal, kültürel ve sportif donatılarıyla kentleşmiş ve kentleşme ivmesini arttırarak devam ettiren Develimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin beden ve ruh sağlığını bozabilecek muhtemel konuları değerlendirdik ve çok önemli kararlar aldık. Toplantımızda aldığımız kararları etkin bir şekilde toplantımıza katılan bütün paydaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde uygulayacağımızı Develimizin güzel insanları hemşehirlilerime ifade etmek istiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı