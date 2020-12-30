Develi'de KASKİ yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı
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Develi'de KASKİ yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı

30.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:16
Develi'de KASKİ yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve KASKİ yetkilileri ile değerlendirme toplantısı yaparak, 2021 yılında Develi'de yapılacak alt yapı çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve KASKİ yetkilileri ile değerlendirme toplantısı yaparak, 2021 yılında Develi'de yapılacak alt yapı çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Develi'nin Kayseri'nin taşradaki en büyük ilçesi olduğunu ve kurumlar arası koordinasyonun öneminden bahseden Başkan Mehmet Cabbar, "Geçtiğimiz hizmet döneminde 50 milyon liranın üzerinde ilçemize yatırımıyla KASKİ Develimize en çok yatırım yapan kurum olmuştur. Bu kapsamda önümüzdeki çalışmaları planlayarak işlerimizi koordine etmiş oluyoruz. Vatandaşımızın nitelikli içme suyuna ulaşması, kanalizasyon ve yağmur suyunun tahliyesi için önemli yatırımlar gerçekleştiriyorlar. Plan ve programlar dahilinde çalışmalarımız devam edecek. Çalışmaları için KASKİ Genel Müdürümüze, ekibine ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Geçmiş yıllarda yapılan güzel çalışmaların üzerine daha yenilerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz" diyen KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ise, "Her daim koordineli ve istişareli şekilde hizmet ürettiğimiz Cabbar Başkanımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Develi'de KASKİ yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı
Develi'de KASKİ yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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