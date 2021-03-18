Develi'de ilçe protokolü Elbiz Caddesi esnafına tedbirleri hatırlattı
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Develi'de ilçe protokolü Elbiz Caddesi esnafına tedbirleri hatırlattı

18.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:36
Develi'de ilçe protokolü Elbiz Caddesi esnafına tedbirleri hatırlattı

Develi ilçesinde protokol, Elbiz Caddesi üzerinde incelemelerde bulunarak, esnaflara korona virüs tedbirlerini hatırlattı.

Develi ilçesinde protokol, Elbiz Caddesi üzerinde incelemelerde bulunarak, esnaflara korona virüs tedbirlerini hatırlattı.

Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk, Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak, Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu ve Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat ile birlikte Elbiz Caddesi üzerinde bulunan esnafa maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatmak için ziyaretlerde bulundu.

Tedbirlere azami ölçüde riayet edilmesi gerekliliğini bunun için de denetimlerin daha da çok artacağını belirten Kaymakam Duru "Şükürler olsun ki sokağa çıkma yasakları ve iş yerlerinin kapanması söz konusu değil. Fakat eğer kurallara uymazsak bundan en büyük zararı görecek olan siz esnaf kardeşlerimizsiniz. Dolayısıyla korona virüsle hep beraber mücadele etmemiz gerekmektedir" dedi. - KAYSERİ

Develi'de ilçe protokolü Elbiz Caddesi esnafına tedbirleri hatırlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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