Develi Belediyesi personeline Madde Bağımlılığı Semineri - Haberler
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Develi Belediyesi personeline Madde Bağımlılığı Semineri

Develi Belediyesi personeline Madde Bağımlılığı Semineri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Develi Belediyesi personeline madde bağımlılığı semineri verildi.

Develi Belediyesi personeline madde bağımlılığı semineri verildi.

Yeşilay Genel Merkezinde görevli Psikolojik Danışman ve Eğitmen Tolga Uçar'ın slayt eşliğinde yaptığı seminere personelle birlikte katılan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Çağımızın en büyük problemlerinden olan madde bağımlılığına ilişkin farkındalık oluşturmak büyük önem arz etmektedir. Özellikle gençlerimizi hedef alan bu şer akıma karşı personelimizi bilgilendirmek ve sorularına cevaplar vermek için böyle bir program düzenledik. Böylesi anlamlı seminere desteklerinden dolayı Öksüt Madencilik yöneticilerine ve anlattıklarından büyük istifade elde ettiğimiz Tolga Uçar Hocama teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Develi Belediyesi personeline Madde Bağımlılığı Semineri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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