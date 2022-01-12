Develi Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında SDS imzalandı - Haberler
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Develi Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında SDS imzalandı

Develi Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında SDS imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Develi Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Bem-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş arasında imzalanan sözleşmeyle ilgili açıklama yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "İmzalanan sözleşmenin hem belediyemize hem de personelimize hayırlı olmasını diliyorum. Mutabakat sağladığımız sözleşmenin personelimizin performansına katkı sağlamasını diliyor kendilerini de tebrik ediyorum" dedi. Sendika Şube Başkanı Karakaş ise; "Develi Belediyemiz sözleşmenin hazırlanma aşamasında gayet olumlu bir tutum takındılar bu anlamda başta Cabbar Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sözleşmenin her iki tarafa ve özellikle üyelerimize hayırlar getirmesini diliyorum" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

Develi Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında SDS imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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