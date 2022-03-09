Deve güreşi coşkusu Konaklı'da yaşanacak

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden pehlivan develer, Ödemiş Belediyesi'nin desteğiyle Konaklı'da mücadele edecek.

Geleneksel sporların yaşatılması için desteğini sürdüren Ödemiş Belediyesi'nin himayesinde 13 Mart Pazar günü 25. Geleneksel Konaklı Deve Güreşleri düzenlenecek. Doğal tribün özelliğindeki seyir zevki yüksek güreş alanıyla deve güreşlerinin kalbinin attığı Konaklı'da Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden pehlivan develer sahaya inecek.

Geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri nedeniyle düzenlenemeyen geleneksel deve güreşlerinde heyecan bir yıllık aranın ardından 13 Mart Pazar günü saat 10.00'dan itibaren yaşanmaya başlanacak.

Ege Bölgesi'nde kış mevsiminin geleneksel buluşmalarından birisi olan deve güreşlerine ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Ödemiş Belediyesi olarak geleneksel sporlara desteğimiz sürüyor. Şehrimizin belleğinde yer alan önemli organizasyonlardan biri olan geleneksel deve güreşlerimiz için bir yıllık aranın ardından Konaklı'da buluşacağız. Konaklı, uzun yıllardır bu anlamda önemli bir merkez. Ödemişimizde geleneksel deve güreşlerine gönül veren derneklerimizin bir araya gelmesiyle güzel bir hazırlık süreci yaşandı. Pazar günü de heyecanlı bir organizasyon bizleri bekliyor olacak. Emeği geçenleri şimdiden kutluyorum. Tüm hemşehrilerimizi Pazar günü Konaklı'ya bekliyoruz" dedi.

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