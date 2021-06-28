Deve gülü ekmek kapısı oldu

Deve gülü ekmek kapısı oldu -Yol kenarından toplanan deve gülleri, 40 TL'den aktarlara satılıyor Yol kenarlarında, tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında deve gülü çiçeği olarak bilinen Hatmi çiçeğinde Nisan ayında başlayan hasat, aralık ayına kadar devam edecek.

Deve gülü ekmek kapısı oldu

-Yol kenarından toplanan deve gülleri, 40 TL'den aktarlara satılıyor

DENİZLİ - Yol kenarlarında, tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında deve gülü çiçeği olarak bilinen Hatmi çiçeğinde Nisan ayında başlayan hasat, aralık ayına kadar devam edecek. Toplanan hatmi çiçekleri temiz bezlerin üzerinde gölgede kurutulduktan sonra kilogramı 40 TL'den aktarlara satılıyor. Pek çok hastalığa şifa kaynağı olduğu bilinen deve gülü çiçeği, ilaç ve kozmetik sanayisinde de kullanılıyor.

Denizli'de yol kenarlarında ve tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında deve gülü çiçeği olarak bilinen hatmi çiçeğinin, soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Kış aylarında vatandaşların rağbet ettiği şifalı bir bitki olan Hatmi çiçeği, son zamanlarda özellikle televizyon programlarından konuşulmasının ardından tekrar popüler olmaya başladı. Bazı yörelerde "Hire", "Devegülü", "Silindir Çiçeği", "Gülhatmi" olarak da bilinen bu bitki, ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından çok yıllık otsu, çiçekli bir bitkidir. Beyaz, pembe, mor, sarı, kırmızı çiçekleri çizgili ya da lekeli olabilir. Güneşli, rüzgar almayan yerlerde iyi gelişir. Beş yıldan bu yana dağlardan ve kendi tarlasında yetiştirdiği hatmi çiçeklerini toplayarak geçimini sağlayan Meryem Göçtü Aydemir, "Bu sene hatmi çiçeklerinin fidanını yaptık ve öksürüğe iyi geliyor. Suyu kaynatarak 5 dakikada yapılıyor. Nefes açıcı be astıma iyi geldiği söyleniyor" dedi.

"Kurusunun kilogramı 40 TL"

Ailesi ile birlikte dağlardan hatmi çiçeği toplayan Eda Nur Acar, Nisan ayında başlayan hasadın aralık ayına kadar devam ettiğini söyledi. Tarlada dikili hatmi çiçeklerini sabah aksam topladıklarını, boş vakitlerde de ekilmeyen tarlalardan dağlardan hatmi çiçeği topladıklarını anlatan Acar, "Dağlarda ve bahçemize ektiğimiz hatmi çiçeklerini topluyoruz. Bu sene yağış olmadığından hatmi çiçeklerimiz az olsa da her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kere topluyoruz. Kurutmuş olduğumuz çiçekleri temiz bir bezin üzerine serip gölgede kurutarak çuvalla aktara satıyoruz. Kilosunu 40 TL'den veriyoruz. İnşallah yağış olursa Nisan ayından Aralık ayına kadar toplamamız devam edecek." Dedi. Toplanan hatmi çiçekleri temiz bezlerin üzerinde gölgede bir haftada kurutuluyor" ifadelerini kullandı.

Hatmi çiçeğinin faydaları

Yüz yıllardır, çeşitli tedavilerde kullanılan bu şifalı bitkinin pek çok sağlık sorununa karşı etkili olduğu biliniyor. Özellikle kış aylarında rastlanan ve halk arasında "kuru öksürük" olarak adlandırılan inatçı öksürüklerle mücadelede oldukça yararlı olduğu gözlemlenmiş. Hatmi çiçeği, gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlıklarına karşı etkili bir bitki olarak biliniyor. Enfeksiyonlara karşı iyi bir savaşçı olan Hatmi çiçeği, özellikle soğuk algınlığında ve gripte etkili. Sakinleştirici etkisi de olan Hatmi çiçeği, bünyesinde barındırdığı uçucu yağlar sayesinde çay olarak tüketildiğinde uyku problemi yaşayanlarda faydalı oluyor. Hatmi çiçeği sağlıklı kalmak için yardımcı olmakta ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini yükseltiyor. Böbrek iltihaplarına iyi gelen bu bitki ayrıca iyi bir idrar söktürücüdür. İltihaplara karşı oldukça etkili olduğu bilinen hatmi çiçeği; prostat, sinüzit, zona, mide ve bağırsak iltihaplarına iyi geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna