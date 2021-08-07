DEVA Partisi'nin Gölbaşı ilçe kongresi yapıldı
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DEVA Partisi'nin Gölbaşı ilçe kongresi yapıldı

DEVA Partisi'nin Gölbaşı ilçe kongresi yapıldı
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Politika

DEVA Partisi Gölbaşı İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

DEVA Partisi Gölbaşı İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

İlçedeki bir düğün salonundaki kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından divan kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde kurucu ilçe başkanı İbrahim Yılmaz yeniden başkan seçildi.

DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Ali Güven, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz da ayrıştırıcı değil, birleştirici siyasi anlayışı düstur edinen bir parti olduklarını söyledi.

DEVA Partisi'nin Gölbaşı ilçe kongresi yapıldı
DEVA Partisi'nin Gölbaşı ilçe kongresi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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