DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! İlçe Başkanı, destek mesajına tepki gösterip, hem görevini hem de partiyi bıraktı - Haberler
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DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! İlçe Başkanı, destek mesajına tepki gösterip, hem görevini hem de partiyi bıraktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun bir şarkısında Hz. Adem ile Hz. Havva'ya yönelik ifadeleri, tepkilere neden oldu. Bazı kesimler Aksu'ya tepki gösterirken, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan destek verdi. Ancak Babacan'a partisinden tepki geldi. DEVA Partisi Elazığ Kovancılar İlçe Başkanı Adem Sağır, Genel Başkan Babacan'ı Aksu'ya desteğinden dolayı eleştirerek, hem görevinden hem de partiden istifa etti.

Şarkıcı Sezen Aksu'nun bir şarkısında Hz. Adem ile Hz. Havva'ya hakaret içerdiği belirtilen sözleri, bir anda gündeme oturdu. Aksu'nun ifadelerini sert eleştirenler kadar normal bulanlar da oldu. DEVA Partisi Ali Babacan'ın Aksu'ya dün sosyal medya hesabı üzerinden verdiği destek ise partisinde görüş ayrılığına neden oldu.

Kovancılar'da DEVA Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Adem Sağır, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle tepki gösterilen Sezen Aksu'ya destek mesajı atmasının ardından partisinden istifa etti.

DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktıDEVA Partisi İlçe Başkanı Adem Sağır

Sağır, "Dün akşam Genel Başkanımızın Twitter üzerinden bir paylaşımı var. Bizler de bu paylaşıma duyarsız kalmak istemedik. Şerefli ve onurlu duruş her zaman bizler için çok önemlidir. Sizlerden ricam hakkınızı bizlere helal etmenizdir. Elimizden geldiğince partimizi en iyi şekilde temsil ettik, devletimizin bekası bizim için her şeyden üstündür. Devletin bekasını esas bilip ölene kadar devletimiz için mücadele etmeye edeceğiz. Bulunduğum DEVA Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.

Aksu'ya sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımı yapan Babacan, ''Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez'' ifadelerini kullanmıştı.

DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Deva Partisi, Sezen Aksu, Politika, Güncel, Haber

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Yorumlar (3)
Muhsin MÜCAHİT:İlçe başkanı Adem beye helal olsun, adam dünya için ahiretini satmamış. Cevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır
Bilir Kişi:Ne diyeyim... Helal olsun. Dik duruş budur. Bazıları gibi sineye çekip, cebini düşünenlerden değilmişsiniz. Size helal olsun. Cevap Yaz 3 45 Yayından Kaldır
Emrah Tosunoglu:Bilirkişi... Bu şarkıyı 2017 den beri söylüyor bu kadın yenimi aklınız başınıza geldi daha önce neredeydiniz bir insanı linç edip insan içine çıkamaz hale getirmek bu kadar basitmi adama gelince zaten gitmeye bahene arıyormuş bu olayı bahene edip gitmiş 6 1 Yayından Kaldır
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