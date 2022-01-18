DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! İlçe Başkanı, destek mesajına tepki gösterip, hem görevini hem de partiyi bıraktı

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun bir şarkısında Hz. Adem ile Hz. Havva'ya yönelik ifadeleri, tepkilere neden oldu. Bazı kesimler Aksu'ya tepki gösterirken, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan destek verdi. Ancak Babacan'a partisinden tepki geldi. DEVA Partisi Elazığ Kovancılar İlçe Başkanı Adem Sağır, Genel Başkan Babacan'ı Aksu'ya desteğinden dolayı eleştirerek, hem görevinden hem de partiden istifa etti.

Şarkıcı Sezen Aksu'nun bir şarkısında Hz. Adem ile Hz. Havva'ya hakaret içerdiği belirtilen sözleri, bir anda gündeme oturdu. Aksu'nun ifadelerini sert eleştirenler kadar normal bulanlar da oldu. DEVA Partisi Ali Babacan'ın Aksu'ya dün sosyal medya hesabı üzerinden verdiği destek ise partisinde görüş ayrılığına neden oldu.

DESTEK MESAJININ ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Kovancılar'da DEVA Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Adem Sağır, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle tepki gösterilen Sezen Aksu'ya destek mesajı atmasının ardından partisinden istifa etti.

DEVA Partisi İlçe Başkanı Adem Sağır

"DEVLETİN BEKASI HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR"

Sağır, "Dün akşam Genel Başkanımızın Twitter üzerinden bir paylaşımı var. Bizler de bu paylaşıma duyarsız kalmak istemedik. Şerefli ve onurlu duruş her zaman bizler için çok önemlidir. Sizlerden ricam hakkınızı bizlere helal etmenizdir. Elimizden geldiğince partimizi en iyi şekilde temsil ettik, devletimizin bekası bizim için her şeyden üstündür. Devletin bekasını esas bilip ölene kadar devletimiz için mücadele etmeye edeceğiz. Bulunduğum DEVA Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.

BABACAN NE DEMİŞTİ?

Aksu'ya sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımı yapan Babacan, ''Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez'' ifadelerini kullanmıştı.

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