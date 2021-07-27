DEVA Partisi Kurucusu ve Babacan'ın eski yardımcısı Abdurrahman Bilgiç siyaseti bıraktı

DEVA Partisi kurucuları arasında yer alan ve önceki gün Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığı'ndaki görevine Yasemin Bilgel getirilen emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgel sosyal medya hesabından, siyaseti bıraktığını açıkladı.

DEVA Partisi'nde önceki gün genel başkan yardımcılarının görevlerinin değiştirilmesiyle başlayan hareketlilik devam ediyor. Dün açıklanangörev dağılımında Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığı'ndaki görevineYasemin Bilgel getirilen emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgiç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyaseti bıraktığını aktardı.

"İNSANLAR GELİR GEÇER"

Bilgiç, sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımlarda ise şu ifadeleri kullandı:

- İnsanlar gelir geçer, kalan ilkeler ve değerlerdir

- Nazik sözleriniz ve güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim.