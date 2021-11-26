DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı - Haberler
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DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı

AA / Serdar Açıl - Haberler | Güncel
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan İstanbul'da gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan İstanbul'da gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği Gürcan'ın İstanbul Bakırköy'deki evinde arama yapıldı. Gözaltına alınan Gürcan'ın buradaki işlemlerin ardından Ankara'ya getirileceği belirtildi.

Gürcan hakkındaki soruşturmanın "siyasal ve askeri casusluk" suçuna yönelik yürütüldüğü öğrenildi.

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AA / Serdar Açıl - Son Dakika Haberleri

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