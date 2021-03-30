DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şemdinli'de
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şemdinli'de

Demirören Haber Ajansı / Azer DEMİR - Haberler | Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şemdinli'de

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesini ziyaret etti.

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DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesini ziyaret etti. Esnafla bir araya gelen Babacan, 9 Kasım 2005'te bombalanan Umut Kitabevi'ni de ziyaret etti.

Van'dan kara yoluyla dün il kongresine katılmak üzere Hakkari'ye gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, kongrenin ardından Şemdinli ilçesine geçti. Babacan, beraberindeki partililerle esnaf ziyareti yaptı. Esnafın sorunlarını dinleyen Ali Babacan, daha sonra 9 Kasım 2005'te bombalanan Umut Kitabevi'ni ziyaret etti. 


DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şemdinli'de
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şemdinli'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Azer DEMİR

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