DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir'de partisinin Bandırma 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir'de partisinin Bandırma 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Bir otelde düzenlenen kongreye gelen Babacan'a partililer tarafından çiçek, Bandırmaspor forması ve Bandırma Vapuru maketi hediye edildi.

Babacan, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gürcan'ın divan başkanlığında yapılan kongrede tek listeyle gidilen seçimleri kurucu İlçe Başkanı Ayşegül Özdemir kazandı.

Daha sonra Erdek ve Manyas'a geçen Babacan, partisinin ilçe binalarının açılışını yaptı, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Babacan, Manyas'taki açılışta yaptığı konuşmada, 81 ilin tamamında ve 973 ilçenin 650'sinde örgütlendiklerini ve seçime girmeye hak kazandıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük sorununun tarımsal sulama ve kuraklık olduğunu savunan Babacan şöyle konuştu:

"Yapılacak ilk genel seçimlerde bizim iktidarımızda şu anda tarımla ilgili eylem planımız hazır bekliyor. İlk 90 günde atacağımız adımlarla çiftçimize, üreticimize rahat bir nefes aldıracağız. Küresel ısınma ve iklim değişikliği kuraklığı etkiliyor, her damla suyun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bunun için damlama, yağmurlama ve kapalı sistem sulama yatırımlarına ağırlık vermeliyiz. Türkiye'nin sulama yatırımlarına ihtiyacı var. Türkiye'nin bütün sulama sisteminin maliyeti 22 milyar dolar tutuyor."

Parti binasının açılışını yapan ve ilçe yöneticileriyle fotoğraf çektiren Babacan daha sonra ilçeden ayrıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Son dakika haberi: Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)
Son dakika haberi: Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Metin Oktay Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 21:15:51. #1.16#

title