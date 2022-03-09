DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan "ittifak" açıklaması Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda 6 siyasi partinin uzlaşmış olduğu konu, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili oluşturulmuş olan bir metin. Türkiye için bir hedef oluşturduk ve hedef üzerinde mutabık kaldık." dedi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasına, partisinin kuruluşunun 2. yıl dönümü kutlayarak başlayan Babacan, partinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Babacan, insanların her gün yeni bir "zam haberi" ile uyandığını ileri sürdü. Babacan, "Gıdaya zam, akaryakıta zam. Artık zam haberinin bir anlamı kalmadı. Avrupa'nın en büyük tarım alanlarına sahip olan ülkemizde, insanlar kıtlık korkusu yaşar oldu. Çiftçimiz perişan, üretemiyor. Ürettiği ziyan oluyor." dedi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarına da değinen Babacan, sağlık sisteminin artık adil ve sürdürülebilir olmadığını iddia etti. Babacan, "Hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı, onurlu bir hayat için verdikleri bu mücadelede, sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem zemininde yükselteceğiz"

Babacan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ise "Bu işgal, dünyadaki otoriter liderlerin maskelerini düşüren bir sonuca kapı aralamış durumda. Geçtiğimiz 10 yılda dünyada tek adam rejimlerine özenen ülkeler oldu. Bu heveslere kapılanların rol modellerinden birisi de Putin'di. Bugün geldiğimiz noktada ise Putin, iktidarın bir kişinin elinde toplanmasının ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığının bir örneği oldu." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Babacan, şunları söyledi:

"Biz, bu sisteme format atacağız. Bu sistemi silip, özgür ve demokratik bir hukuk devleti kuracağız. Tam demokratik Türkiye'ye kavuşacağız. Yarınların Türkiye'sini, güçlendirilmiş parlamenter sistem zemininde yükselteceğiz. Şu anda adına 'sistem' denilen ama tam bir ucube sistemsizlik olan tüm enkazı kısa sürede temizleyip, yarınların Türkiye'sini güçlendirilmiş parlamenter sistem zemininde inşa edeceğiz. Temel hak ve özgürlükleri, herkes için güvenceye kavuşturacağız. Gasbedilmiş tüm hakları iade edeceğiz. En kısa sürede, ayağı yere sağlam basan kadrolarımızla kamu yönetimine çekidüzen vereceğiz."

"Geçiş sürecinin yol haritası"

Babacan, bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu ve Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nin geri geleceği yönünde altılı masada bir fikir birliği olduğu mesajını veriyor. Geri getirecek misiniz?" sorusu üzerine, "Altı partinin mutabık olduğu metinde, 'Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uyulacağı, sözleşmelerin gereğinin yerine getirileceği' ile ilgili son derece güçlü ifadeler var. Mutabakat metninin bu konuda oldukça net olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Bu pazar seçim olsa DEVA Partisi'nin ittifaktaki yeri belli mi? Bir görev dağılımı oldu mu?" sorusuna Babacan, şu yanıtı verdi:

"Şu anda 6 siyasi partinin uzlaşmış olduğu konu, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili oluşturulmuş olan bir metin. Türkiye için bir hedef oluşturduk ve hedef üzerinde mutabık kaldık. Ama bu ilk seçimlerden sonra kurulacak hükümetin, seçilecek cumhurbaşkanı ve parlamentonun kuvvetli bir irade ortaya koymasıyla ulaşılacak bir hedef. Bizim seçimlerle güçlendirilmiş parlamenter sistemin oylanıp, yürürlüğe gireceği tarih arasındaki süreçte ülkenin nasıl yönetileceğiyle alakalı yine 6 parti olarak çalışmamız gerekiyor. 'Geçiş sürecinin yol haritası' dediğimiz bu çalışmanın yine mümkün olursa eğer mutabakatla sonuçlanması gerekiyor. Doğal olarak, ittifaka doğru aktığını düşündüğümüz bu beraber çalışma sürecinin eğer nihayetinde bir ittifak olarak adı konulacaksa o zaman bu olası ittifakın da ilkelerinin ve değerlerinin yine çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu da önümüzdeki hafta ve aylarda hem bizim hem de bu güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasına emek veren diğer partilerin gündeminde olacak hususlar. Çalışılması gereken çok konu var önümüzde."

İttifakla ilgili başka bir soru üzerine Babacan, 27 Mart'ta 6 siyasi partinin genel başkanlarının bir araya geleceğini belirterek, "Toplantının hem gündemi hem de o her bir gündem maddesiyle ilgili atılabilecek adımlar konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmamızı bir noktaya getirdikten sonra diğer partilerle istişaresine başlayacağız. 27 Mart'tan önce iyi bir hazırlık yapıp, toplantıda bu çalışmalarımızı bir etap daha ileriye götürmenin gayreti içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.