Deva Partisi Aydın'da toplu istifa

AYDIN (İHA) - DEVA Partisi Aydın İl Başkanlığı görevinden istifa eden Hakan Çağlar Erürker'in yerine Meltem Gürler'in getirilmesi tepkilere neden olurken, il yönetiminde de istifalar yaşandı. Yeni atanan başkanın endişe oluşturduğunu ifade eden yönetim kurulundan 6 isim, parti üyeliğinden ve yönetimden istifa etti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Aydın İl Başkanlığı'nda istifa depremi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde il başkanlığı görevinden istifa eden Hakan Çağlar Erürker'in yerine Meltem Gürler'in getirilmesinin ardından yönetimde bulunan 6 isim de parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Yeni atanan İl Başkanı Meltem Gürler'in parti içerisinde endişe oluşturduğunu ifade eden Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Dağlı, yönetim kurulu üyeleri Rabia Gedizlioğlu, Çelimli, Arzu Kankal, Kürşat Çay, Bahri Abalı ve Özlem Ballı parti üyeliğinden istifa ettiklerini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden de istifa ettiklerini duyuran yönetim kurulu üyeleri, açıklamalarında "Güncel gelişmeler neticesinde il başkanımızın istifasının ardından, teşkilatımızda Deva Partisi'nin politikalarına yönelik endişe oluşmuştu. Yeni atanan il başkanının açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarından da görüleceği üzere bu endişelerimiz daha da artmıştır. Bu anlayışta bir parti ve il başkanıyla siyaset yapmanın Aydın'a bir kazanç sağlamayacağı düşüncesindeyiz. Bu sebeple yeni yönetimde görev almayacağımızı ve Deva Partisi üyeliğinden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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