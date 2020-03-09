Deva ne demek? Deva anlamı nedir?
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Ali Babacan, Siyaset, Politika, Güncel

Deva ne demek? Deva anlamı nedir?

Ali Babacan'ın kuracağı partinin isminin DEVA olacağı iddia edildi. Siyaset gündeminde uzun süredir yer alan ve yeni partinin adının DEVA olacağının iddia edilmesi üzerine deva ne demek ve deva anlamı nedir gibi soruların yanıtları araştırıldı.

09.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:50
Deva ne demek? Deva anlamı nedir?

Siyaset gündeminde uzun süredir konuşulan Ali Babacan'ın yeni kuracağı partinin isminin belli olduğu iddia edildi. Yeni partinin adının DEVA olacağı iddia edilirken deva anlamı nedir ve deva ne demek gibi konular araştırıldı.

TDK'YE GÖRE DEVA NE DEMEK?

Deva: İlaç, çare.

isim, (deva:), Arapça deva

DEVA KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

"Deva bulmaz bir can kaygısına düşer." - Falih Rıfkı Atay

Deva ne demek? Deva anlamı nedir?

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Deva ne demek? Deva anlamı nedir?

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