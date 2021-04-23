Son Dakika: Çamlıca Tepesi'ne dev Türk bayrağı! İstanbul'un her yerinden görülebilecek

Son Dakika: İstanbul Çamlıca'da dev Türk Bayrağı göndere çekildi. Bin metrekarelik bayrağı çocuklarla birlikte göndere çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu müstesna günü müstesna bir eserle şereflendiriyoruz. Bugün burada ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak olan bayrağımızı bu vizyonun sembolü olarak çocuklarımıza armağan ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

"ÇOK FARKLI GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Cuma namazı çıkışında cemaate hitap eden Erdoğan, vatandaşların ramazanlarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok farklı günlerden geçiyoruz. Koronavirüs salgınında birçok yakınımızı kaybettik. Ümmet-i Muhammed'in gerçekten çok sıkıntılı olduğu ayları geride bıraktık. Halen bu sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı şekilde tüm insanlık bunları yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Tepesi'ndeki törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük Türk bayrağını çocuklarla göndere çekti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bu müstesna günü müstesna bir eserle şereflendiriyoruz. TBMM bundan tam 101 yıl önce 23 Nisan günü dualarla, tekbirlerle Ankara'da açılmıştı. İstiklal Harbimizi yönetmiş, bu gazi Meclis'in başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle yad ediyoruz. Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar her saldırı aynı kirli senaryonun eseri.

"TÜM BADİRELERİ BİRER BİRER GERİDE BIRAKTIK"

Tüm badireleri birer birer geride bırakarak adım adım büyük Türkiye'nin inşası yolunda ilerliyoruz. 100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. Çocuklarımızın da emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum.

Bugün burada ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak olan bayrağımızı bu vizyonun sembolü olarak çocuklarımıza armağan ediyorum.

"BU TOPRAKLARI VATAN YAPMAK İÇİN NİCE ŞEHİTLER VERDİK"

Bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdik. Bizim büyüklerimiz nice şehitler verdi. Gençler işte sizleri büyüğünüz olarak böyle görüyorum. 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edecek ve kuracaksınız. Sizsin gözlerinizde bu pırıltıyı görüyorum. Çok çalışacağız, okuyacağız. 2053'ün Türkiye'sini inşa edeceğiz. Biz toprağın altında olacağız. Sizi izleyeceğiz. Size inanıyoruz.

Dev Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çocuklar tarafından göndere çekildi

"BU BAYRAKTAN BÜYÜĞÜ YOK"

Çamlıca hepsinin bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Türkiye'de bu bayraktan daha büyüğü yok.

"ÇEVRECİLİK BUDUR"

Bu mübarek Ramazan ayında hamdolsun bunu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok mutluluğu bir arada yaşadık. Büyük Çamlıca camiini inşa edip bitirmek bizlere nasip oldu. Etrafı ciddi kirlilik içindeydi. Antenler vardı. Bu antenleri kaldırmak bize nasip oldu. Hani çevrecilik diyorlar ya çevrecilik budur.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM TAMAMLANINCA GÜZELLİKLER TAM MANASIYLA NETİCELENECEK"

Tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık. Kirazlı Tepe ve Küplüce buradaki kardeşlerimize de sesleniyorum. Buranın sakinleriyle de görüştük. İfadelerim şu bakın burada bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu düzenlemenin yanında istiyoruz ki buradaki yapıları tamamıyla kaldıralım ve şu anda Kirazlı Tepe'de yapılan binaları görüyorsunuz. Bir başka güzellik kattı. Cumadan sonra oradaki vatandaşlarımla görüştüğümde 'Başkanım n'olur bizi de aynı şekilde bu değişim dönüşüm planı içinde aynı duruma kavuşturun' dediler. Siz de aranızda anlaşın da dedim ne ben üzüleyim ne de sizi üzeyim dedim. Onlara hangi hakkı verdiyse size de aynı hakkı verme sözünü veriyorum dedim. Tüm bu güzelliklerin tam manasıyla neticelenmesi, buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı. İstanbul'a bu yakışır. İftarda 23 Nisan'a özel çocuklarımızla bir araya geleceğiz."