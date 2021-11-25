Dev konteyner gemisi "MSC Samar" Tekirdağ'a geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden Panama bandıralı "MSC Samar" Tekirdağ'a ulaştı.

Mısır'ın Port Said Limanı'ndan yola çıkan 400 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 232 bin 618 groston ağırlığındaki gemi, Asyaport Limanı'na yanaştı.

Asyaport Limanı Planlama Müdürü kaptan Gökmen Azaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, MSC Samar'ın Türkiye'ye gelen en büyük konteyner gemisi olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Geminin yarın Tekirdağ'dan ayrılacağını belirten Azaklı, şöyle konuştu:

"Gemi Avrupa limanlarındaki sıkışıklıktan dolayı Asyaport'a yanaştı. Bu gemi ülkemizde sadece bu limana yanaşabiliyor. Bu büyüklükteki gemiler sadece limanımızda elleçlenebiliyor. Gemi, 3 bin 82 konteyner tahliyesi yapıldıktan sonra limandan ayrılacak. Bizim için son derece gurur verici bir olay. Bu tür büyük gemiler uğrak yaptıkları ülkelerin ekonomisini ve denizcilik sektöründeki önemini ortaya koyarlar."

Azatlı, gemi kaptanına plaket verdi.

Gemi, Asyaport limanındaki faaliyetinin ardından İspanya'nın Valensiya Limanı'na gidecek.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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