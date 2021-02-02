Dev kayanın düştüğü Antalya- Mersin karayolunda çalışmalar sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dev kayanın düştüğü Antalya- Mersin karayolunda çalışmalar sürüyor

02.02.2021 15:10 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:14
Dev kayanın düştüğü Antalya- Mersin karayolunda çalışmalar sürüyor

Mersin D400 karayoluna düşüp, ulaşıma kapatan kayanın kaldırılması için çalışmalar bugün de devam etti.

Mersin D400 karayoluna düşüp, ulaşıma kapatan kayanın kaldırılması için çalışmalar bugün de devam etti.

Antalya- Mersin D400 karayolunun Gazipaşa- Anamur arasındaki bölümünde pazar günü öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun 30'uncu kilometresinde yerinden kopan dev kaya parçası asfalta düşerek yolu kapattı. Karayolları ekiplerinin 15 saatlik çalışması sonucunda kayanın bir kısmı kırılarak yolun tek şeridi ulaşıma açıldı.

Karayollarının tespit çalışmasında kayanın tehlike oluşturduğu raporuyla, yolun diğer şeridinin açılması ve mevcut ana kaya parçasında bulunan yarıkların tamamen yok edilmesi için dinamitle parçalanarak yok etme çalışması başlatıldı. Karayolları kontrolündeki kaya kırım çalışması Antalya- Mersin arası yeni yol ve tünel yapım işini üstlenen firma çalışanları tarafından yapılıyor.

Bugün de kayayı delme çalışmalarına devam edildi. Yarın dinamitle kayanın parçalanması hedefleniyor. Jandarma ve polis ekiplerinin önlem aldığı karayolunda, araçların tek şeritten kontrollü olarak geçişini izin veriliyor.


Dev kayanın düştüğü Antalya- Mersin karayolunda çalışmalar sürüyor
Dev kayanın düştüğü Antalya- Mersin karayolunda çalışmalar sürüyor
Dev kayanın düştüğü Antalya- Mersin karayolunda çalışmalar sürüyor
Dev kayanın düştüğü Antalya- Mersin karayolunda çalışmalar sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Sel Türk Darbe Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dev kayanın düştüğü Antalya- Mersin karayolunda çalışmalar sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 15:15:46. #1.16#
title