Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı

Nijerya açıklarında seyir halindeyken deniz korsanları tarafından botla kaçırılan Türk gemisinin nasıl kaçırıldığını Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisi Savaş Güven anlattı. Güven, korsanların botlarla gemiye yaklaştıktan sonra patlayıcı yerleştirdiğini ve dediklerini yapmamaları durumunda bu bombaları patlatmakla tehdit ettiklerini aktardı.

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsanların saldırısına uğradı. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 mürettebattan 15'i kaçırıldı, 1'i öldürüldü, mürettebattan 3 kişi ise gemiyi güvenli bir limana götürdü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren iletelefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, saldırıdan kurtulan 3 personel hakkında bilgi alırken kaçırılan denizciler için girişimlerin sürdüğünü aktardı.

GEMİ BOTLARLA NASIL KAÇIRILIR?

Geminin botlarla kaçıldığının açıklanması üzerine eleştiriler artınca Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisi Savaş Güven, merak konusu olan "Botla koca gemi nasıl rehin alınır?" sorusuna cevap verdi.

Babasının bir gemi kaptanı olduğunu belirten Güven, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama, eleştirilere ilişkin "Lütfen yazdıklarımı okuyup empati yapmaya çalışın" uyarısında bulundu.

"KORSANLAR GEMİNİN DÖRT BİR YANINA BOMBA YERLEŞTİRİR"

Paylaşımına "4 kişi zodyak botla koca gemiyi nasıl mı rehin alıyor?" sorusuyla başlayan Güven, cevabı adım adım örneklerle verdi.

Güven, zodyak botların gemiye oranla çok hızlı ve manevralı hareket edebildiğini ifade ederek, gemiye yaklaşan korsanların geminin dört bir yanına bomba yapıştırdığını aktardı.

"KAPTAN KÖŞKÜNE ATEŞ AÇIYORLAR"

Korsanların daha sonra, deniz telsizi ile gemi ismini çağırarak gemi gövdesine bomba yerleştirdiklerini ve geminin durmaması halinde bombayı patlatacaklarını söylediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Geminin kaptan köşkü ateş açıyorlar. Kancalar atarak gemi güvertesine tırmanıyorlar.

Güverteden doğruca yaşam mahalli kaportasına gidip içeri girdikten sonra ikiye üçe ayrılıp birinci grup köprüüstüne, ikinci grup makine dairesine, üçüncü grup ise kamaralara dalıp personeli zorla alıkoyuyorlar. Karşı koyan olursa şiddet uygulamaktan geri durmuyorlar.

"KENDİMİZİ BİR YERE KİLİTLEMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Yazdıklarının bir senaryo ya da bir oyundan kesit olmadığını hatırlatan Güven, "Ben kaptan çocuğuyum, gemide büyüdüm ve denizci oldum. Gemide asla ve asla kendinizi korsanlara karşı savunamazsınız. Onların silahları var bizim tork anahtarımız. Kendimizi bir yerlere kilitlemekten başka çaremiz yok" ifadeleriyle saldırıda neler yaşandığını aktardı.

"LÜTFEN EMPATİ YAPMAYA ÇALIŞIN"

Güven, eleştirilere ilişkin "Lütfen yazdıklarımı okuyup empati yapmaya çalışın ve bir daha düşünün" uyarısında bulunarak, "Namlunun ucunda köprüüstünde yere yatırılmışsın gözün kapalı halde, kamaranda yatağının başındaki aile fotoğrafını son bir kez getiriyorsun gözünün önüne, dünyanın bir ucunda sevdiklerine hasret!" sözleri ile gemi personelinin içinde bulunduğu zor anları gözler önüne serdi.