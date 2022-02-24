Dev futbol kulüpleri geleceğin yıldız adaylarını Diyarbakır'da da arıyor

DİYARBAKIR (AA) - Fransa Ligue 1'de mücadele eden Paris Saint-Germain ile İtalya Serie A ekibi Inter, Diyarbakır'da kurdukları futbol akademileri ile genç yetenekleri keşfetmek istiyor.

Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe gibi dünyaca ünlü yıldızların formasını giydiği Fransa'nın köklü kulüplerinden Paris Saint-Germain ile Türk milli takımı forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun da yer aldığı İtalya'nın Inter Kulübü, bünyelerine aldıkları 3-19 yaş arası çocuk ve gençlere eğitim veriyor.

Antrenörler eşliğinde antrenman yapan çocuk ve gençlere futbol eğitiminin yanı sıra kişisel gelişim noktasında da destek veriliyor.

İngilizce ve Fransızca eğitim verilen genç yeteneklere psikolog ve diyetisyen desteği de sağlanıyor.

Belirli dönemlerde Fransa ve İtalya'dan gelen antrenörler tarafından da izlenen çocuklar düzenlenen turnuvalarda da yeteneklerini sergileme imkanı buluyor.

"Türkiye'de üst düzey kulüpler 8 çocuğumuzu takibe aldı"

Inter Akademi Diyarbakır yöneticilerinden Ahmet Süer, AA muhabirine, ülke genelinde 9 ilde futbol akademilerinin bulunduğunu belirterek, bu illerden biri olan Diyarbakır'da da çocuklara Avrupa'daki eğitim sistemini uygulamak istediklerini söyledi.

Yaklaşık 300 çocuğu yetiştirdiklerini anlatan Süer, 150 çocuğun lisansını yaptırdıklarını, bu çocukların liglerde top koşturduğunu belirtti.

Çocukların katıldığı turnuvalarda başarılı olduklarını aktaran Süer, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'daki gençlerin umutlarının ve hayallerinin olmasını istiyoruz. Hedefimiz dünya liglerine futbolcu vermek. Gençlerimizin önü açılsın. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde inşallah Inter'e, Avrupa'nın üst düzey takımlarına ve dünya liglerine sporcular göndererek yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu anlatmış oluruz. Burada çok yetenekli çocuklar var. Yakın dönemde de Türkiye'de üst düzey kulüpler 8 çocuğumuzu takibe aldı."

"Paris'e futbolcu göndererek çalışmalarımızın karşılığını alacağız"

PSG Akademi Diyarbakır antrenörü Serdar Adıyaman ise ülke genelinde 10 ilde bulunan futbol akademilerinde eğitim verildiğini, antrenman programlarının Paris'ten haftalık olarak geldiğini, buna göre uygulama yaptıklarını belirtti.

Dünya devi olan PSG'nin alt yapıya çok önem verdiğine işaret eden Adıyaman, "Diyarbakır da bu şehirlerden biri olduğu için çok mutlu ve onurluyuz. 3-19 yaş arası bütün gruplarda çalışma yaparak, sporcu kabul ediyoruz. En büyük hedefimiz yetenekli futbolcuları keşfetmek, dünya ve Türkiye futboluna kazandırmak. Diyarbakır genç nüfusu fazla olduğu için bu konuda çok şanslı. Paris'e önümüzdeki dönemlerde futbolcu göndermek istiyoruz. İnşallah Paris'e futbolcu göndererek, çalışmalarımızın karşılığını alacağız." ifadelerini kullandı.

"Mbappe" ve "Zlatan İbrahimovic" lakaplarını aldılar

Futbol eğitimi alan çocuklardan Mustafa Pervane (13), benzerliğinden dolayı akademide arkadaşlarının kendisine Mbappe ismiyle seslendiğini söyledi.

En büyük hayalinin Mbappe ile futbol oynamak olduğunu belirten Pervane, "Mbappe'ye benzemek için uzun olan saçlarımı da kestirdim. PSG ve Real Madrid kulüpleri başta olmak üzere ülkemizi dünyada temsil etmek isterim." dedi.

Emre Kutanoğlu (14) lakabının Zlatan olduğunu aktardı.

En büyük hayalinin milli takım forması giymek olduğunu anlatan Kutanoğlu, "Zlatan ile futbol oynamayı çok isterim. PSG'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek isterim." diye konuştu.

"Ülkemizi temsil etmek istiyorum"

Ali Arda Ekinci (13) antrenmanlarla kendilerini geliştirdiklerini ifade ederek, "Amacım başta Inter olmak üzere dünyanın sayılı kulüplerinde oynamak. Türk yıldız olarak adımı Avrupa'ya kazımak istiyorum." şeklinde konuştu.

12 yaşındaki Muhammed Baydemir ise antrenmanların çok iyi geçtiğini, futbol eğitimi almaktan mutluluk duyduğu belirtti.

Baydemir, "Amacım İtalya'da Inter'de oynamak. Hakan Çalhanoğlu Inter'de ülkemizi temsil ediyor. Ben de ilerleyen zamanlarda ülkemizi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.