Dev ateş yakıldı, halaylar çekildi, "Nartugan" Bodrum'da kutlandı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Nartugan" etkinliğinde sahilde yakılan ateşin etrafından yüzlerce insan eğlenerek yeniden doğuş bayramını kutladı.

Bodrum'un Gündoğan ve Kumbahçe Mahallesi'nde "Nartugan" etkinliği düzenlendi. Sahile açılan stantlarda elişi ürünler, yiyecek ve içecek satıldı. Gündoğan sahilinde bando eşliği ile yürüyen vatandaşlar sahilde ateş yakıp "Nartugan'ı kutladı. Müzik eşliğinde yakılan ateşin etrafından vatandaşlar doyasıya eğlendi. Sembolik dilek ağacına ise vatandaşlar bez parçaları bağlayarak dilek tuttu. Etkinlikte Barış Kömürcüoğlu sahne aldı.

Bodrum Kent Konseyi Gündoğan Çalışma Grubu Üyesi Dilek Yarar, "Bugün 2 senedir pandemi yüzünden ara verdiğimiz nartugan şenliklerimize bu sene tekrardan başladık. Bodrum Belediyesi rahmetli Arif Vidinli'nin eşi kızı, vasıtasıyla onların destekleriyle bugün yeniden kutlamaya başladık. Nartugan ateşimiz yakıldı. Bandodan sonra uzun bir aradan sonra Gündoğan'da konser olacak. Yiyecek ve el sanatlarının bulunduğu tezgahlarımız var. Herkes çok özlemiş ve herkes çok eğleniyor. O yüzden bizde çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

NARTUGAN

Türklerin yüzyıllardır sürdürdüğü Nardugan (Nartugan) ismiyle bilinen 'yeniden doğuş bayramı' 21 Aralık'ta kutlanıyor. Çünkü dönenceye (ekinoks) göre en kısa gündüz, en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık'tan sonra yeni yılın geldiğine inanırlardı.

(Eren Ayhan/İHA)