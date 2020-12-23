Dev altın rezervinin bulunduğu maden sahasında çalışmalar sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dev altın rezervinin bulunduğu maden sahasında çalışmalar sürüyor

23.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:08

Dev altın rezervinin bulunduğu maden sahasında çalışmalar sürüyor Maden sahasında çalışmalar hız kazandı Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, alanda çalışmalar hız kazandı.

Dev altın rezervinin bulunduğu maden sahasında çalışmalar sürüyor

Maden sahasında çalışmalar hız kazandı

BİLECİK - Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, alanda çalışmalar hız kazandı. Bu çalışmalar ve altının çıkarılacağı maden sahası havadan görüntülendi.

Halka açık olan Gübretaş'ın Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sonda işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın bugün Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.. İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 7/24 3 güvenlik tarafından korunmakta.

Öte yandan 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

Dev altın rezervinin bulunduğu maden sahasında çalışmalar sürüyor
Dev altın rezervinin bulunduğu maden sahasında çalışmalar sürüyor
Dev altın rezervinin bulunduğu maden sahasında çalışmalar sürüyor
Dev altın rezervinin bulunduğu maden sahasında çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Coşkun Sabah Pelin Karahan Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Erol Bulut Vitor Hugo Samet Aybaba Ali Şansalan
Tüm Haberler Türk Adana Göztepe İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dev altın rezervinin bulunduğu maden sahasında çalışmalar sürüyor | Haberler.com Genel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 09:14:26. #1.15#
title