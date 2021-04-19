DEÜ'nün temsilcisi SUFAI 87 puanla 3. sırada
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DEÜ'nün temsilcisi SUFAI 87 puanla 3. sırada

DEÜ'nün temsilcisi SUFAI 87 puanla 3. sırada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Teknofest 2021 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasının Kavramsal Tasarım Raporu aşamasında, sabit kanat kategorisinde 87 puan alarak 3. sırada yer alan SUFAI ekibini kutlayan DEÜ Rektörü Prof. Dr.

Teknofest 2021 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasının Kavramsal Tasarım Raporu aşamasında, sabit kanat kategorisinde 87 puan alarak 3. sırada yer alan SUFAI ekibini kutlayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bu yıl yarışmaya yeni projelerle hazırlanan ekibimiz raporlama aşamasında elde ettiği başarı ile öğrencilerimize olan inancımızın ne kadar doğru olduğunu gösterdi" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)'ni Teknofest 2021 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında temsil eden SUFAI ekibi, bir başarıya daha imza attı.

Kavramsal Tasarım Raporu aşamasında sabit kanat kategorisinde SUFAI 3. sırada yer aldı. 269 katılımcıdan 99'unun başarılı olduğu sıralamada SUFAI, bu alanda dereceye sahip teknik üniversite ekiplerinin de önüne geçti. 89 puanla birinci sırada yer alan MEV Havacılık'ı 87 puanla takip eden takımlardan GTU-PUSAT ikinci, SUFAI üçüncü, TULPAR-21 dördüncü ve ZAFER beşinci sıraya adını yazdırdı.

Elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Öğrencilerimizin elde ettiği başarılar bizi gururlandırıyor. SUFAI ekibimiz geçtiğimiz yıl Teknofest 2020 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında mansiyon ödülü aldı. Biz de öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik altyapı ve atölye ortamını sağlayarak destek olduk. Bu yıl yarışmaya yeni projelerle hazırlanan ekibimizin raporlama aşamasında elde ettiği başarı, öğrencilerimize olan inancımızın ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin havacılık ve uzay alanında önemli adımlar attığını söyleyen Hotar, "Türkiye Uzay Programını yakından takip ediyor. Ülkemizin en çok ihtiyaç duyacağı konulardan birisinin de alanında yetkin bilim insanlarının, mühendislerin ve teknik elemanların olacağını düşünüyoruz. Bu noktadan hareketle, mevcut altyapısında hava ulaştırma bölümü olan Efes Meslek Yüksekokulumuzda kısa süre önce Uçak Teknolojisi Programı'nın açılmasını kararlaştırdık. Mühendislik Fakültemiz bünyesinde ise Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ile buraya bağlı Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı'nın açılmasına karar verdik. YÖK başvurularını tamamladığımız bu akademik birimlerimize 2021-2022 Akademik Yılında öğrenci almayı planlıyoruz" dedi. - İZMİR

DEÜ'nün temsilcisi SUFAI 87 puanla 3. sırada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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