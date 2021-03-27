Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi
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Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bir haftalığına detoks kampına giden güzel oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından bornozlu fotoğrafını paylaşarak keyfinin yerinde olduğunu gösterdi. Oyuncu kampta yaptığı her şeyi de sırasıyla takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformunda yayınlanan Hükümsüz dizisinde Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşan Hande Doğandemir, rahatlamak ve arınmak için detoks kampına gitti.

BACAK DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kamptan eğlenceli anları 2,5 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu, cesur pozlarını da takipçilerinin beğenisine sundu. Bornoz ile bir salıncak üzerinde poz veren oyuncu, cesur bacak dekoltesiyle de adından söz ettirdi. Kampta olan oyuncu, paylaşımına da "Kapalı. Zihinsel ve fiziksel detoks" notunu ekledi.

Kamp sürecinde beslenmesine ve sporuna çok özen gösterecek olan oyuncu, sabah erken saatte kalkarak yoga yapmayı da ihmal etmedi.

İşte oyuncunun kamp paylaşımları...

Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi

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