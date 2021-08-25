Destiny 2: The Witch Queen tanıtım fragmanı yayınlandı!

Bungie, Destiny 2: The Witch Queen ile bilim kurgu uzay serisinin hikayesine devam edecek ve oyuncular sonunda kraliçe cadı Savathûn ile karşı karşıya gelecek. Destiny 2: The Witch Queen çıkış tarihi belli oldu!

Benguie tarafından geliştirilip yayınlanacak olan Destiny 2: The Witch Queen için bir tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Savathûn, Hive Guardians'ı benzer yeteneklerle güçlendirmek için oyuncuların kendi ışık güçlerinden yararlanmayı başarmış gibi görünüyor.

Savathûn, Destiny'nin önceki birçok büyük olayın arkasındaki entrikalarıyla yedi yılı aşkın süredir alay edilen bir düşmandır. Savathûn'un eklenmesi, oyuncuların onunla ilk kez yüz yüze gelebileceklerini işaret ediyor.

DLC'de ayrıca yeni bir yer olan Savathûn'un Taht Dünyası'nın yanı sıra yeni görev, silah, zırh ve Destiny'nin baskınlarından biri yer alacak. Buna ek olarak Bungie yeni bir silah türü ekliyor: Glaiev, hem mezilli hem de yakın dövüş tiplerine sahip yakın dövüş silahı.

Destiny 2: The Witch Queen, 22 Şubat 2022 tarihinde piyasaya çıkacak. The Witch Queen DLC'sini ön sipariş ile almak için buraya tıklayarak satın alma sayfasına gidebilirsiniz.

THE WITCH QUEEN ÖN SİPARİŞ FİYATLARI

Destiny 2: The Witch Queen – 149,00 TL

Destiny 2: The Witch Queen Deluxe Edition – 299,00 TL

Destiny 2: The Witch Queen Deluxe + 30th Anniversary Edition – 375,00 TL

DESTINY 2: THE WITCH QUEEN TANITIM FRAGMANI