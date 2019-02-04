Destici: "(Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı) Bu Millet Ona da Onu Aday...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı adaylığına ilişkin, "Bu millet ona da onu aday yapana da sorar. Ben inanıyorum ki hiçbir ülküdaşımız ve Türk milliyetçisi ile o darbenin ağır şartlarını yaşayan hiç kimse elini götürüp sandıkta oraya oy veremez." dedi.

Seçim çalışmaları için Turgutlu ilçesine gelen Destici'yi, BBP Manisa İl Başkanı Ahmet Ay, Turgutlu Belediye Başkan Adayı Mustafa Serhat Orhan ve partililer karşıladı.

Atatürk Bulvarı'nda aracından inerek esnafı ziyaret eden Destici, vatandaşlardan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için destek istedi. Partisinin, Turgutlu adayı Mustafa Serhat Orhan'ın ilçede sevilen ve destek bulan bir isim olduğunu ifade eden Destici, Türkiye'de ve Turgutlu'da partisinin iddialı olduğunu söyledi.

Destici, ziyareti sırasında CHP'nin seçim lokaline uğradı. Burada CHP'nin Turgutlu adayı Çetin Akın ve partililerle bir süre sohbet eden Destici, lokaldekilere gül vererek yerel seçimlerin Türkiye için hayırlı bir şekilde geçmesini diledi.

Daha sonra partisinin seçim lokalini açan Destici, burada vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin 1980 darbesinde çok acılar çektiğini anımsatan Destici, onlarca insanın haksız yere idam edilip işkenceler gördüğünü, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in de darbeye çanak tutuğunu söyledi.

Destici, Nurettin Soyer'in hazırladığı iddianamelerle 200'den fazla kişinin mağdur olduğuna dikkati çekerek "Bu yüzden 200'ün üstünde ülküdaşımız idam ile yargılandı. Yüzlercesi ağır işkencelerle karşı karşıya kaldı, onlarcası bu işkencelerde hayatını kaybetti. Binlercesi de, işinden, eşinden, akrabasından, aşından ve ekmeğinden oldu." dedi.

"Tunç Soyer'e oy vermek vicdan meselesidir"

CHP'nin bütün bu bilinenlerin üstüne Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterdiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Tunç Soyer, 'Evet ben babamın yaptıklarını tasvip etmiyorum. Babamın yaptıkları yanlıştı. Darbe yanlıştı' deseydi, o zaman biz de 'Babanın yaptığından oğul sorumlu değil' derdik. Fakat oğul çıkıp da 'Ben babamın yaptıklarıyla gurur duyuyorum' diyorsa bal gibi o da bu işin içinde ve vebalindedir. Dolayısıyla bu millet ona da onu aday yapana da sorar. Ben inanıyorum ki hiçbir ülküdaşımız ve Türk milliyetçisi ile o darbenin ağır şartlarını yaşayan hiç kimse elini götürüp sandıkta oraya oy veremez. Çünkü bu bir vicdan meselesidir."

Destici, BBP'li belediyelerde su fiyatlarını yarıya düşüreceklerini belirterek "Ulaşım bedellerini en az yüzde 20 oranından aşağıya çekeceğiz. Çiftçi kardeşimize gidip konuştuğunuz zaman, ürettiğinin karşılığını alamamaktan bahsediyor. Tarladakini 1-2 liraya satamıyor, marketten 10 ile 12 arasında almak zorunda kalıyor. Buna son vereceğiz." diye konuştu.

Seçim kampanyalarında Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı hareket ettiklerini vurgulayan Destici, "Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletinin istiklali ve istikbalidir. Son 3 yıldır devletimiz, hükümetimiz, terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele veriyor. Hem sınırlarımız içerisinde, hem de sınırlarımızın dışında." ifadelerini kullandı.

Açılışa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Sarı, MKYK Üyeleri Mehmet Efe, Murat Sancak, Tuncay Özfidan, İsmail Hakkı Bakır, Denizli, Aydın, İzmir BBP İl Başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA