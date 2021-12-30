Destici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir. Bu çok açık ve nettir. Onlarla kim ittifak ediyorsa PKK ile iş birliği yapmış demektir. HDP, PKK'nın partisidir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Ankara'da otelde düzenlenen '2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. 2021'de yaşanan bazı olayları anımsatan Destici, bunlardan birinin de ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin Osman Kavala üzerinden yaptığı açıklama olduğunu belirtti. Destici, "Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşunun ardından geri adım attılar. Yaptıkları hadsizliği unutmuyoruz. Ben şahsen Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı terazinin aynı kefesinde konumlandırmıyorum. Demirtaş bir teröristtir. Terör örgütünün bir elamanı ve uzantısıdır" diye konuştu.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, -