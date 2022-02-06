Destici: "Davamız Kızılelma'dır"

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarkışla İlçe Kongresinde yaptığı konuşmasında, "Adriyatik'ten Çin seddine dedik. Çünkü bizim davamız Müslüman Türk'ün davasıdır. Bizim davamız Kur'an davasıdır. Bizim davamız Türk İslam Birliği davasıdır. Dolayısı ile bunun adı da Kızılelma'dır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta Şarkışla ilçesi 11. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Toplantıya Destici'nin yanı sıra BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, BBP Şarkışla İlçe Başkanı Atilla Gezici ve partililer katıldı. Tek listenin delegelerin oyuna sunulduğu kongrede Faruk Şahbaz yeni ilçe başkanı seçildi.

Toplantıda konuşan Destici, davalarının Kızılelma davası olduğunu belirtip, "Adriyatik'ten Çin seddine dedik. Çünkü bizim davamız Müslüman Türk'ün davasıdır. Bizim davamız Kur'an davasıdır. Bizim davamız Türk İslam Birliği davasıdır. Dolayısı ile bunun adı da Kızılelma'dır. Elbette buraya ulaşıncaya kadar davamıza devam edeceğiz. Şu anda Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuş olması ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının buna öncülük etmesi hepimizin göğsünü kabartmıştır. Elbette ki bu Cumhur İttifakı'nın olumlu neticelerinden birisidir. İnşallah bunun sonu şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve hepimizin hayali olan Adriyatik'ten Çin seddine Türk Birliğinin gerçekleşmesine gidecektir. Buna inanıyoruz" dedi.

Konuşması o sloganla kesildi

Destici'nin konuşması partili gençler tarafından atılan "Katiller bulunsun hesap sorulsun" şeklindeki sloganla kesildi. Destici süren davanın her an takipçisi olduklarını ifade edip, "25 Mart 2009'dan beri hepimizin yüreği yanıyor. Hepimiz üzüntülüyüz. Hepimiz acılıyız. Bir kez daha şehit Genel Başkanımızı ve şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. İlk günden itibaren başlattığımız hukuki sürecin bu güne kadar peşini bırakmadık. Hiçbir gün de aklımızdan çıkartmadık. Çünkü bizim şehit Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun geride bıraktığı dava arkadaşları, Büyük Birlik Partisi, Alperen Ocakları ve Büyük Birlik kadrolarının en öncelikli işlerinin başında şehit liderimiz Muhsin başkanımız ve onunla birlikte şehadete yürüyen arkadaşlarımızın dava süreçlerini takip etmek olmuştur ve bundan sonra da devam edecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

"HDP, PKK'nın partisi, onlar da PKK'nın milletvekili"

Destici, konuşmasına şöyle devam etti: "Biz, 'HDP kapatılsın', 'HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılsın' derken bunlar bizim siyasi rakiplerimiz olduğu için böyle söylemiyoruz. Bunlar PKK ile iş birliği yaptıkları için, PKK'yı savundukları için, PKK'nın sözcülüğünü yaptıkları için, daha doğrusu PKK'nın partisi ve PKK'nın milletvekili oldukları için 'sizin mecliste işiniz yok' diyoruz. Yoksa çıksalar deseler ki 'Bizim PKK ile hiçbir ilgimiz yok. Biz de PKK'yı lanetliyoruz. Biz de terör eylemlerini lanetliyoruz. Biz de devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istiklal ve istikbalinin yanındayız, bizde şehitleri rahmetle anıyoruz' deseler zaten problem yok." - SİVAS