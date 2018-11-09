Destek Kurslarına Katılan Öğrencilere Kitaplar Başkan Arslan'dan

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Harmandalı'da bulunan eğitim merkezinde ücretsiz verilen destek kurslarına katılan öğrencilere kaynak kitaplarını dağıttı.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, üç yıldır faaliyet gösteren Harmandalı Semt Evi'nde, ikinci sınıftan yedinci sınıfa kadar eğitim destek kurslarına katılan öğrencilere kaynak kitaplarını dağıttı. Semt Evi'nde eğitim alan tüm çocuklara okul derslerinin pekişmesi amacıyla kaynak kitaplarını dağıtan Başkan Hasan Arslan, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı ve öğrencilerin başarılarının artmasını hedeflediklerini söyledi. Öğrenciler ve veliler tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Arslan, "Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Harmandalı bölgemizde bulunan semt merkezimize bu anlamda yoğun ilgi var. ÇİBEM'de görevli öğretmenlerimiz semt merkezimizde de görevli. Öğrencilerimiz hem derslerini pekiştiriyorlar, hem de sağlanan uygun şartlarda ödevlerini yapma fırsatı yakılıyorlar. Velilerimizden de çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu çocuklar hepimizin ve başarılı olmaları için çalışıyoruz. Başarı herkesi mutlu eder" dedi.

Okulda gördükleri derslere destek olması amacıyla düzenlenen ücretsiz kurslara 160 öğrenci devam ederken, semt evinde dersleri ise Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM)'nin eğitimcileri veriyor. Öğrenciler, okullarında gördükleri; Türkçe, İngilizce, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler gibi temel derslerin tekrarını alıyor. İlkokul ve ortaokullarda okuyan öğrenciler de kendilerine uyan saatlerde verilen bu eğitimlere katılabiliyor. - İZMİR