Destek İçin Kilis'teyiz" Etkinliği

Kütahya Belediyesinden bir grup, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla düzenlenen "Destek için Kilis'teyiz" etkinliği kapsamında Kilis'e geldi.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, kent esnafını ziyaret ederek alışveriş yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kilis Belediyesi Gıda Bankasına teslim etti.

Saraçoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerini etkisiz hale getirmek, bölge halkını örgüt üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Kilis'e geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yöre halkına destek olunması talimatları doğrultusunda il, ilçe ve belde belediyeleri olarak kente gelip alışveriş yaptıklarını anlatan Saraçoğlu, "Kilis halkına destek olmanın yanı sıra Afrin operasyonunda mücadele veren askerlerin yanında olmak adına buradayız." dedi.

Tüm belediye başkanları olarak parti ayrımı yapmadan hep beraber burada olduklarını söyleyen Saraçoğlu, "Ülkemiz bir bütün olarak burada. Halkımıza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, tüm Türkiye'nin "81 il Kilis'te" mantığıyla kente gelip maddi manevi destek verdiğini söyledi.

Merkez Mahalle Muhtarı ve esnaf Fazlı Zaptiyeoğlu da 6 yıldan beri esnafın zor durumda olduğunu, gerçekleştirilen etkinliğin çok yerinde ve zamanında yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.