Destan son bölüm izle! ATV Destan 12. bölüm full HD izle! Destan 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölümde neler olacak?
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Destan son bölüm yayınlandı! ATV Destan 12. bölüm izleyemeyenler Destan son bölüm izle! ATV Destan 12. bölüm izle! Destan son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölümde neler olacak haberimizde...
ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Destan dizisi 10. bölümü yayınlandı. ATV Destan 10. bölüm izleyemeyenler Destan son bölüm izle! ATV Destan 10. bölüm izle! Destan son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölümde neler olacak haberimizde...
''Ben tanıdım baba. Bir gün sen de beni tanıyacaksın!''
Destan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga niye sakat kaldı? Yıllarca adsız kalan han oğlu, 'gizli kahraman ' anlamında ki Batuga adını nasıl aldı? Batuga'nın yaşadıklarının en zoru neydi? Aklını kaybetmiş gibi yaptıktan sonra anasını öldüren babasının yüzüne nasıl baktı? Batuga'yı kim sakat, kim dilsiz bıraktı? Bütün bu soruların yanıtı Destan'ın 12. bölümünde yanıt bulacak.
Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
- Ebru Şahin : Akkız
- Edip Tepeli : Batuga
- Selim Bayraktar : Alpagu Han
- Deniz Barut : Ulu Ece
- Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
- Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
- İpek Karapınar : Çolpan Hatun
- Burak Tozkoparan : Temur Tegin
- Elif Doğan : Tutkun
- Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
- Ahmet Olgun Sünear : Yaman
- Buse Meral : Sırma
- Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
- Esra Kılıç : Mei Jin
- Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
- Osman Albayrak : Vargı Beg
- Alper Düzen : Danış Ata
- Şahin Ergüney : Kün Ata
- Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
- Evren Erler : Çalayır
- Hilal Uysun : Tılsım
- Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
- Faruk Aran : Kuzu Beg
- Müge Duygun : Tilbe
- Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç
- Aysel Yıldırım : Kam Kadın
- Seca Naz Karabulut : İlay
- Berna Üçkaleler : Efil
- Onur Yenidünya : Evren Alp
- Doruk Şengezer : Öktem