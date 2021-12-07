Destan oyuncuları kimdir? Destan dizisi tüm oyuncu kadrosu! Destan konusu ne? Destan başrolünde hangi oyuncular var?
ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın oyuncu kadrosu merak ediliyor. Destan dizisinde rol alan tüm oyuncular kimlerdir? Destan oyuncu kadrosunda kimler var? Destan oyuncuları kimdir? Destan dizisi tüm oyuncu kadrosu! Destan konusu ne? Destan başrolünde hangi oyuncular var? İşte tüm bilgiler...
Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan oyuncuları kimdir? Destan Dizisi tüm oyuncu kadrosu! Destan konusu ne? Destan başrolünde hangi oyuncular var?
Dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar yer almaktadır.
Ebru Şahin : Akkız
Edip Tepeli : Batuga
Selim Bayraktar : Alpagu Han
Deniz Barut : Ulu Ece
Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
İpek Karapınar : Çolpan Hatun
Burak Tozkoparan : Temur Tegin
Elif Doğan : Tutkun
Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
Ahmet Olgun Sünear : Yaman
Buse Meral : Sırma
Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
Esra Kılıç : Mei Jin
Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
Osman Albayrak : Vargı Beg
Alper Düzen : Danış Ata
Şahin Ergüney : Kün Ata
Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
Evren Erler : Çalayır
Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
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