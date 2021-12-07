Destan nerede çekiliyor? Hangi ülkede, ilde ve ilçede çekiliyor? Destan dizisi çekimleri nerede yapılıyor?

Destan nerede çekiliyor? ATV'nin yeni dizisi Destan nerede çekiliyor merak edildi. Vatandaşlar Destan dizi çekimlerinin nerede yapıldığını araştırıyor. Peki, Destan nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Destan Dizisi çekimleri nerede yapılıyor? Destan dizisi hangi ülkede çekiliyor? Destan hangi şehirde çekiliyor? İşte bilgiler...

DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak Destan dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı ilçelerinde ve semtlerinde yapılıyor. Dizinin bazı sahneleri Beykoz Riva'da çekiliyor.

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan dizisi Salı günleri saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

DESTAN KONUSU NE?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin - Destan

Edip Tepeli - Batuga

Salim Bayraktar - Alpagu Han

Deniz Barut - Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir beg

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg

DESTAN DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Eşsiz hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosu ve görkemli dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yeni yapımı olan Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti! Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı.Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.

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