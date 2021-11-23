Uzun süredir tanıtımı yapılan ATV'nin yeni dizisi Destan için geri sayım başladı. Başrollerini ünlü oyuncular Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin paylaştığı dizi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Diziseverler, Destan ne zaman başlıyor? Destan'ın konusu ne? Destan oyuncuları kim? sorularına internette cevap arıyor. Destan Dizisi ile ilgili detayları sizler için derledik.

DESTAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin yeni dizisi Destan, bu akşam saat 20:00'da ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

DESTAN'IN KONUSU NE?

Destan dizisinde seyirci, düşmana esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürüme için güçlerini birleştirirler.

DESTAN İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin - Destan

Edip Tepeli - Batuga

Salim Bayraktar - Alpagu Han

Deniz Barut - Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir beg

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg

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