Destan Günseli kimdir? Destan Günseli gerçek adı nedir? Ecem Sena Bayır kimdir? Ecem Sena Bayır nereli, kaç yaşında?

Destan Günseli kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Bayır, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelmekte. Destan dizisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncu hakkında araştırılanları sizler için derledik. Destan Günseli kim, gerçek adı nedir? Ecem Sena Bayır kimdir? Nereli, kaç yaşında?

DESTAN GÜNSELİ HATUN KİM?

Kaya'nın karısı. Kocasının aksine çok sıcak kanlı, çok cana yakın bir hatun. Ama güvenilmez. Karakteri canlandıran isim Ecem Sena Bayır'dır.

ECEM SENA BAYIR KİMDİR?

11 Nisan 1996'da İstanbul Beyoğlu'nda doğan Ecem Sena Bayır, İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümü'nde okuyor. . Küçükken aynanın karşısında izlediği dizi ve filmlerdeki karakterleri oynamaya çalışırtığı söyleyen Bayır, Konservatuvarda okumak istemiş ancak lisede yabancı dil tercih ettiği için üniversitesi de bu bölüme göre olmuş,BKM Mutfak ile ilk sahne deneyimini kazanan Ecem Sena Bayır, üniversitede sınıf arkadaşlarıyla bir web sitesi kurdu.

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