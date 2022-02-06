Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin Hakkında Şaşırtan Gerçek! Meğerse...

'Re Touch Mag' dergisine verdiği pozlarla dikkat çeken Ebru Şahin'ingüzellik sırları ortaya çıktı. Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncunun sırlarını duyanlar şaştı kaldı.

İşte Ebru Şahin'in güzellik sırları...

-Ebru Şahin, fırsat buldukça cildine gül suyu ile masaj yaptırıyor.

-Tam taneli tahıl ürünlerini tüketiyor. Lifli besinleri tercih ediyor.

-Ünlü oyuncu, yüzüne tarçın, bal ve süt karışımı bir maske uyguluyor.

-Saçına zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı sürüyor.

-Ebru Şahin, ellerinin ve tırnaklarının bakımı için zeytinyağı kullanıyor. Uzmanlara göre zeytinyağının içerisinde bulunan Omega 9 ile E ve K vitaminleri eller ve tırnaklar için oldukça yararlı.

YAZ AYINDA EVLENMELERİ BEKLENİYOR

Öte yandan Ebru Şahin, uzun süredir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın bu yaz ayında 250 kişinin katılacağı bir nikahla evleneceği konuşuluyor.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında; Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhrete kavuştu. Şahin şu sıralar Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat veriyor.