DESKİ Genel Kurulu 2021 yılı 1. Olağanüstü Toplantı Gündemi

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Kurulu olarak 2021 yılı 1. Olağanüstü toplantısını yapmak üzere 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 17. 00'de İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda olağanüstü toplanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. 16. 12. 2021 1- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü norm kadro cetvelinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi. .

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