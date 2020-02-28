Derya Yıldırım bu kez bir yeniden yorumla karşınızda!
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Derya Yıldırım bu kez bir yeniden yorumla karşınızda!

"Bu Gece" ve "Bakma Öyle Bana" şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Derya Yıldırım, bu kez bir yeniden yorumla dinleyiciyle buluşuyor.

28.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:04
Derya Yıldırım bu kez bir yeniden yorumla karşınızda!

'dan severek dinlenilen "Bana Sen Lazım" şarkısını yeniden yorumlayan sanatçı, sözleri Rafet El Roman ve Ender Gündüzlü, bestesi Ender Gündüzlü ve Can Sanıbelli imzası taşıyan şarkının düzenlemesini kendisi üstlendi.

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkı, Derya Yıldırım'ın yorumuyla dinleyiciyi alıp tamamen başka bir yere götürecek.

Kaynak: Bültenler

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