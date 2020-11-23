Derya Tuna kimdir? Derya Tuna hayatı ve biyografisi! Derya Tuna kaç yaşında, nereli?
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Derya Tuna kimdir? Derya Tuna hayatı ve biyografisi! Derya Tuna kaç yaşında, nereli?

23.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.11.2020 12:43
Derya Tuna kimdir? Derya Tuna hayatı ve biyografisi! Derya Tuna kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Derya Tuna, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Derya Tuna hakkında merak edilenler. Derya Tuna hayatı ve biyografisi! Derya Tuna kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Derya Tuna merak konusu oldu. İşte Derya Tuna hakkında merak edilen Derya Tuna kimdir, Derya Tuna hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DERYA TUNA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1965

Kaç yaşınbda: 55 yaşında

Deya Tuna, 17 Temmuz 1965 yılında doğdu. İbrahim Tatlıses ile tanışmadan önce Yenikapı'daki gazinolarda sahneye çıkan bir şarkıcıydı.

1983'te Günah filminin çekildiği dönemde İbrahim Tatlıses ile tanıştı. Bu ilişkisinden 'İdo' isimli bir oğlu oldu.

İkili birlikte yaşamaya başladıktan sonra Derya Tuna'nın sahne hayatı da sona ermiştir.

Derya Tuna, 1983 yılında Günah, 1985'de Yalnızım ve 1987 yılında Gülüm Benim isimli filmlerde İbrahim Tatlıses ile birlikte rol almıştır.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çifti beraberliklerinin 18'inci yılında yollarını 2001 de ayırdı.

İbrahim Tatlıses'e karşı sahneye çıkmaya karar verdiği o yıllarda, transparan giyindiği için 14 Ekim 2002'de Hüseyin Bozan tarafından bacağından vurulmuştur.

13 Ağusyos 2018 tarihi itibariyle Kanal D ekranlarında yayınlanan "4 Kadın Zamanı" isimli programda Eylül Öztürk, Hande Ataizi ve Seray Sever ile birlikte sunuculuk yapmaktadır.

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