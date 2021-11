Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy evleniyor mu, sevgilisi kimdir? Derya Şensoy kaç yaşında, nereli? Derya Şensoy'un rol aldığı diziler ve filmler

Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy evleniyor mu, sevgilisi kimdir? sorularının yanıtı magazin gündeminin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Özel hayatıyla merak toplayan Derya Şensoy kaç yaşında, nereli? İşte, Derya Şensoy'un rol aldığı diziler ve filmler

DERYA ŞENSOY KİMDİR?

7 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu.Tam adı Neriman Derya Şensoy'dur. Usta tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy ve tiyatrocu Derya Baykal'ın ikinci kızıdır. Müjgan Ferhan Şensoy adında bir ablası vardır. 2004 yılında annesi ile babası boşanmıştır. İstanbul Amerikan Lisesi'nden mezun oldu.

Tiyatro sanatçısı ve yazarı Müjgan Ferhan Şensoy'un da kardeşidir. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olmuş, illüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için New York'a gitmiştir. ABD'de Parsons The New School for Design okulunda eğitim gördükten sonra bir dönem İngiltere'de takı üzerine çalışmalar yapmıştır. 2013 yılında babasının yazıp yönettiği Masal Müfettişi adlı oyunun dekor ve kostüm tasarımını yapmıştır. Aynı sene Doksanlar dizisinde Tuğba Karaman Tuncay karakterini canlandırarak ilk televizyon deneyimini yaşamıştır.

Sonraki sene Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmiyle sinema adımını atmıştır. 2015 yılında Hesapta Aşk filminde Didem karakterini, Mayıs Kraliçesi dizisinde Dilara karakterine can vermiştir. Aynı yıl kardeşi Müjgan Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği Pera'daki Hayalet adlı oyunun dekor tasarımını yapmış, Aybike karakterini canlandırmıştır. Sonraki sene Deliormanlı, Çakallarla Dans 4 ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Vezir Parmağı filminde rol almıştır. 2017 yılında Bu Sayılmaz dizisinde ve babası Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? adlı oyunda rol almıştır.

DERYA ŞENSOY'UN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Televizyon

2013 Doksanlar Tuğba Karaman Tuncay

2015 Mayıs Kraliçesi Dilara

2017 Bu Sayılmaz Cansın

2018 Sorma Neden

Film

2014 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı Zeynep-Mihriban-Pelin

2015 Hesapta Aşk Didem

2016 Deliormanlı Deliormanlı'nın Ölen Eşi

2016 Vezir Parmağı Şadiye

2017 Çakallarla Dans 4 Mihriban

