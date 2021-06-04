Derya Şensoy ile Celal Can Algül Cihangir'de... Objektife alışamadı!
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Derya Şensoy ile Celal Can Algül Cihangir'de... Objektife alışamadı!

Derya Şensoy ile Celal Can Algül Cihangir'de... Objektife alışamadı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

YAKALANDIK, ÇEKTİLEROyuncu Derya Şensoy'un meslektaşı Sarp Levendoğlu'yla 3 yıllık ilişkisi geçen yıl sona ermişti.

YAKALANDIK, ÇEKTİLER

Oyuncu Derya Şensoy'un meslektaşı Sarp Levendoğlu'yla 3 yıllık ilişkisi geçen yıl sona ermişti. Şensoy daha sonra iş insanı Celal Can Algül'le yeni bir aşka yelken açtı. İkili ilk kez 2 hafta önce Cihangir'de görüntülendi. Algül o gün "Yakalandık, çektiler" diyerek paniklerken, Şensoy onu "Yapacak bir şey yok" diyerek sakinleştirdi.

SORULAR YANITSIZ KALDI

Derya Şensoy ve Celal Can Algül önceki akşam yine Cihangir'deydi. Bu kez araç içinde görüntülenen aşıklar, bir anda karşılarında muhabirleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Utangaç tavırlar sergileyen ikili objektifleri görmezden geldi. Genç sevgililer, muhabirlerin sorularını da yanıtsız bıraktı. 

Kaynak: Hürriyet

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