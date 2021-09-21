Dersler 30 dakika mı olacak? 2021 Ders süreleri kısaldı mı? Ders süreleri kaç dakika? Okullarda ders saatleri 40 dakika mı 30 dakika mı? - Haberler
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Dersler 30 dakika mı olacak? 2021 Ders süreleri kısaldı mı? Ders süreleri kaç dakika? Okullarda ders saatleri 40 dakika mı 30 dakika mı?

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Dersler 30 dakika mı olacak? 2021 Ders süreleri kısaldı mı? Ders süreleri kaç dakika? Okullarda ders saatleri 40 dakika mı 30 dakika mı?

Twitter'da trend olan konuların başında "#dersler30dakika" etiketi geliyor. Sosyal medyada "dersler 30 dakika" adı altında paylaşımlar yapılıyor. Bunun ardından vatandaşlar, Dersler 30 dakika mı olacak? 2021 Ders süreleri kısaldı mı? Ders süreleri kaç dakika? merak etti. Peki, ders süreleri azaldı mı? Dersler 40 dakika mı 30 dakika mı? İşte detaylar...

Twitter gündemde yer alan etiketlerin başında "#dersler30dakika" geliyor. Normalde ders süreleri 40 dakikadır. Fakat sosyal medyada çoğu kullanıcı ders sürelerinin 30 dakikaya indirilmesini istiyor. Peki, Dersler 30 dakika olacak mı? 2021 Ders süreleri kısaldı mı? Ders süreleri kaç dakika? Okullarda ders saatleri 40 dakika mı 30 dakika mı? Ders saati kaç dakikadır? Teneffüs kaç dakika?

DERSLER 30 DAKİKA MI OLACAK?

Ders sürelerinin kısalmasıyla ilgili Twitter'da bazı paylaşımlar olsa da henüz konu hakkında tüm iller için resmi bir açıklama gelmedi.

Okulların açılmasıyla birlikte ders süreleri hakkında tartışmalar da başladı. Normalde ders süresi 40 dakikadır. Koronavirüs dolayısıyla bu sürenin düşürülüp düşürülmeyeceği konuşuluyordu. Sosyal medyada vatandaşlar tarafından, koronavirüs kapsamında kapalı alanda fazla kalınmaması için ders sürelerinin 10 dakika düşürülmesi istendi. Haliyle ders sürelerinin 30 dakika olması gündeme geldi. Twitter'da "#dersler30dakika" etiketi ile paylaşımlar yapıldı.

Dersler 30 dakika mı olacak? 2021 Ders süreleri kısaldı mı? Ders süreleri kaç dakika? Okullarda ders saatleri 40 dakika mı 30 dakika mı?

Ders süreleri tüm illerimizde olmasa da bazı şehirlerimizde düşürüldü. Valilikten yapılan açıklamaya göre Hatay, Diyarbakır, Kırıkkale ve Bursa'da ders sürelerinin kısaltıldığı açıklandı. Buna göre bu illerimizde ders süreleri 10 dakika düşürülerek 30 dakikaya indirildi. Ek olarak Bursa'da 5 dakika indirildi ve ders süresi 35 dakika oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

DERSLER KAÇ DAKİKA 2021?

Ders süreleri bazı illerimizde 10 dakika indirildi. Buna göre Hatay, Diyarbakır, Kırıkkale illerimizde ders süreleri 30 dakika olurken, Bursa'da 35 dakika oldu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ders Sürelerinin İndirildiği Şehirlerimiz:

  • Diyarbakır'daki ders süresi : 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.
  • Hatay'daki ders süresi : 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.
  • Kırıkkale'deki ders süresi : 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.
  • Bursa'daki ders süresi : 40 dakikadan 35 dakikaya düşürüldü.

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Haber: Dersler 30 dakika mı olacak? 2021 Ders süreleri kısaldı mı? Ders süreleri kaç dakika? Okullarda ders saatleri 40 dakika mı 30 dakika mı? - Haberler
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